Угрозы Купянску нет, - начальник Генштаба

Бои за Купянск

Напомним, что ранее на этой неделе на фронте было зафиксировано продвижение оккупантов. В частности, россияне продвинулись и в направлении близь Купянска.

Однако незадолго после этого стало известно, что Третья штурмовая уничтожила колонну техники РФ вместе с пехотой в Харьковской области.

Заметим, что на днях РБК-Украина спросило эксперта, смогут ли россияне прорваться в Купянск до конца года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.