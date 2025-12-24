Загрожують мита Трампа: Японія і США прискорять реалізацію інвестиційних проєктів

"Міністри єдині в думці про необхідність прискорити підготовку, щоб якнайшвидше оголосити про перший проєкт у рамках Ініціативи зі стратегічних інвестицій", - йдеться в заяві МЗС Японії.

Консультативна група, яка обговорювала перший проєкт, зустрілася вчора ввечері, у вівторок 23 грудня. У ній узяли участь міністр торгівлі Японії Резей Аказава, а також міністр торгівлі США Говард Лютник. міністр енергетики Кріс Райт. Згідно із заявою МЗС, засідання тривало близько двох годин.

Перша зустріч у рамках цієї ініціативи відбулася минулого тижня. Вона ознаменувала початок формального процесу відбору учасників для інвестиційного механізму.

Тепер очікується, що після завершення переговорів консультативна група надасть свої рекомендації інвестиційному комітету, очолюваному Лютником. Остаточне рішення про інвестиції ухвалить президент США Дональд Трамп на основі рекомендацій цього комітету.

Bloomberg зазначає, що Японія може зіткнутися з поверненням вищих тарифів, якщо не профінансує проєкт протягом 45 днів після ухвалення рішення Трампом.

Раніше цього року Трамп пригрозив підвищити тарифи на японські товари до 25%, але потім знизив їх до 15% для більшості товарів після того, як Японія погодилася збільшити інвестиції в США через механізм на суму 550 млрд доларів.