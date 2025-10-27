Президент США Дональд Трамп прибув з візитом до Японії з метою укласти масштабну угоду щодо розвитку суднобудівних потужностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Трамп також сказав, що США хочуть "більше кораблів" і що країна "поверне цю галузь", але уникнув питань про корпоративних лідерів, з якими він планував зустрітися, та деталей економічних угод.

Візит Трампа включає зустріч з японським імператором Нарухіто, зустріч з Такаїчі та вечерю з корпоративними лідерами, і є серйозним випробуванням для Такаїчі, яка на початку цього місяця стала першою жінкою-прем'єр-міністром Японії.

Президент США Дональд Трамп у Японії також заявив журналістам, що він схвильований зустріччю з новим прем'єр-міністром Японії Санае Такаїчі та перспективою укладення спільної угоди щодо розвитку суднобудівного потенціалу.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з новим прем'єр-міністром. Я чую феноменальні речі", – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.

Поїздка Трампа розпочнеться із зустрічі з японським імператором Нарухіто в понеділок в Імператорському палаці в Токіо.

"З нетерпінням чекаю зустрічі з імператором!", - написав Трамп у соціальних мережах незадовго до приземлення. У 2019 році Трамп став першим іноземним лідером, який зустрівся з Нарухіто як імператором після того, як його батько, Акіхіто, пішов у відставку.

Очікується, що Трамп разом з Такаїчі також оглянуть атомний авіаносець USS George Washington на військово-морській базі Йокосука на південь від Токіо. У вівторок увечері Трамп проведе вечерю з керівниками корпорацій.