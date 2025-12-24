Грозят пошлины Трампа: Япония и США ускорят реализацию инвестиционных проектов

"Министры едины во мнении о необходимости ускорить подготовку, чтобы как можно скорее объявить о первом проекте в рамках Инициативы по стратегическим инвестициям", - говорится в заявлении МИД Японии.

Консультативная группа, которая обсуждала первый проект, встретилась вчера вечером, во вторник 23 декабря. В ней приняли участие министр торговли Японии Ресэй Аказава, а также министр торговали США Говард Лютник. министр энергетики Крис Райт. Согласно заявлению МИД, заседание длилось около двух часов.

Первая встреча в рамках этой инициативы прошла на прошлой неделе. Она ознаменовала начало формального процесса отбора участников для инвестиционного механизма.

Теперь ожидается, что после завершения переговоров консультативная группа предоставит свои рекомендации инвестиционному комитету, возглавляемому Лютником. Окончательное решение об инвестициях будет принято президентом США Дональдом Трампом на основе рекомендаций этого комитета.

Bloomberg отмечает, что Япония может столкнуться с возвращением более высоких тарифов, если не профинансирует проект в течение 45 дней после принятия решения Трампом.

Ранее в этом году Трамп пригрозил повысить тарифы на японские товары до 25%, но затем снизил их до 15% для большинства товаров после того, как Япония согласилась увеличить инвестиции в США через механизм на сумму 550 млрд долларов.