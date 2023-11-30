Загрожує до 15 років в'язниці. До суду скерували справу екс-нардепа Деркача

Правоохоронці направили до суду справу проти колишнього народного депутата. Його звинувачують у держзраді та незаконному збагаченні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

Згідно з даними джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, йдеться про Андрія Деркача.

Зазначається, що обвинувачений протягом 2019-2022 років отримав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних і розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.

Він, зокрема, вчиняв дії, спрямовані на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського союзу та НАТО.

Фото: Обвинувачений (t.me/nab_ukraine)

У липні 2022 року під час низки обшуків НАБУ та САП виявили та вилучили матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність обвинуваченого, його стійкі зв'язки з представниками держави-агресора та колаборантами.

Що загрожує колишньому депутату

У зв'язку з переховуванням за кордоном, про підозру екснардепу повідомили заочно та оголосили в розшук.

НАБУ повідомляє, що колишнього народного обранця судитимуть за статтями:

Державна зрада;

Незаконне збагачення.

Йому загрожує до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Розслідування проти Деркача

Нагадаємо, 27 жовтня 2022 року Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував тоді ще парламентаря Андрія Деркача. Його підозрюють у тому, що він за період з 2019 по 2022 рік отримав понад півмільйона доларів від росіян за підривну діяльність проти України.

При цьому ще у вересні 2022 року Деркача оголошували у розшук. У травні президент України Володимир Зеленський затвердив нові санкції проти 37 осіб. До списку потрапив і колишній народний депутат Андрій Деркач.

13 січня 2023 року Верховна рада підтримала ініціативу позбавити Деркача депутатського мандата.