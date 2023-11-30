Грозит до 15 лет тюрьмы. В суд направили дело экс-нардепа Деркача

Правоохранители направили в суд дело против бывшего народного депутата. Его обвиняют в госизмене и незаконном обогащении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Согласно данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Деркаче.

Отмечается, что обвиняемый в течение 2019-2022 годов получил не менее 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины.

Он, в частности, совершал действия, направленные на дискредитацию имиджа Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений между США и Украиной, а также осложнение интеграции Украины в Европейский союз и НАТО.

Фото: Обвиняемый (t.me/nab_ukraine)

В июле 2022 года во время ряда обысков НАБУ и САП обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности обвиняемого, его устойчивые связи с представителями государства-агрессора и коллаборационистами.

Что грозит бывшему депутату

В связи с сокрытием за границей, о подозрении экс-нардепу сообщили заочно и объявили в розыск.

НАБУ сообщает, что бывшего народного избранника будут судить по статьям:

Государственная измена;

Незаконное обогащение.

Ему грозит до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Расследование против Деркача

Напомним, 27 октября 2022 года Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал тогда еще парламентария Андрея Деркача. Он подозревается в том, что он за период с 2019 по 2022 год получил более полумиллиона долларов от россиян за подрывную деятельность против Украины.

При этом еще в сентябре 2022 Деркача объявляли в розыск. В мае президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции против 37 человек. В список попал и бывший народный депутат Андрей Деркач.

13 января 2023 года Верховная рада поддержала инициативу лишить Деркача депутатского мандата.