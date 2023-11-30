Грозит до 15 лет тюрьмы. В суд направили дело экс-нардепа Деркача
Правоохранители направили в суд дело против бывшего народного депутата. Его обвиняют в госизмене и незаконном обогащении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Согласно данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Деркаче.
Отмечается, что обвиняемый в течение 2019-2022 годов получил не менее 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины.
Он, в частности, совершал действия, направленные на дискредитацию имиджа Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений между США и Украиной, а также осложнение интеграции Украины в Европейский союз и НАТО.
Фото: Обвиняемый (t.me/nab_ukraine)
В июле 2022 года во время ряда обысков НАБУ и САП обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности обвиняемого, его устойчивые связи с представителями государства-агрессора и коллаборационистами.
Что грозит бывшему депутату
В связи с сокрытием за границей, о подозрении экс-нардепу сообщили заочно и объявили в розыск.
НАБУ сообщает, что бывшего народного избранника будут судить по статьям:
- Государственная измена;
- Незаконное обогащение.
Ему грозит до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Расследование против Деркача
Напомним, 27 октября 2022 года Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал тогда еще парламентария Андрея Деркача. Он подозревается в том, что он за период с 2019 по 2022 год получил более полумиллиона долларов от россиян за подрывную деятельность против Украины.
При этом еще в сентябре 2022 Деркача объявляли в розыск. В мае президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции против 37 человек. В список попал и бывший народный депутат Андрей Деркач.
13 января 2023 года Верховная рада поддержала инициативу лишить Деркача депутатского мандата.
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