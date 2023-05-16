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Загрожує до 12 років тюрми. Судитимуть офіцера, який побив строковика в Івано-Франківську

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Вівторок 16 травня 2023 14:12
Загрожує до 12 років тюрми. Судитимуть офіцера, який побив строковика в Івано-Франківську Фото: судитимуть офіцера, який побив строковика в Івано-Франківську (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

ДБР завершило досудове розслідування щодо офіцера однієї з частин Нацгвардії в Івано-Франківській області, який побив строковика. Обвинувальний акт направили до суду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Правоохоронці завершили розслідування у стислі терміни.

Загрожує до 12 років тюрми. Судитимуть офіцера, який побив строковика в Івано-Франківську

Зазначимо, що в середині квітня в мережі з’явилося відео, на якому офіцер нецензурно лається та б’є військового.

Як з’ясувало слідство, офіцер застосував силу до підлеглого після того, як солдат зробив йому зауваження за ненормативну лексику. Фігурант кілька разів вдарив військового.

Офіцера обвинувачують у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, що офіцера відсторонили від службових обов'язків після побиття строковика. Йому повідомили про підозру, а потім відправили під нічний домашній арешт.

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ДБР Івано-Франківськ
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