Офіцеру, який побив строковика в Івано-Франківську, повідомили про підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру однієї з частин Нацгвардії в Івано-Франківську, який побив строковика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Співробітники ДБР опитали свідків та потерпілого та зібрали достатньо доказів для повідомлення військовому про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК). Передбачене статтею покарання - позбавлення волі на строк до 12 років.

До того ж, ДБР розслідує ще два випадки перевищення службових повноважень цим офіцером щодо інших військових.

Правоохоронці скерували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою з можливістю внесення застави у 800 тисяч гривень.

Нагадаємо, у мережі поширили відео, на якому офіцер побив строковика. Його вже відсторонили від службових обов'язків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.