В Івано-Франківську офіцер побив строковика: Нацгвардія розпочала перевірку

Сьогодні, 18 квітня, у мережі почали розповсюджувати відео, на якому офіцер побив строковика. Національна гвардія розпочала службову перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на західне територіальне управління Нацгвардії у Facebook .

У Нацгвардії наголосили, що, як і все суспільство, обурені діями українського офіцера.

Увага, на відео є ненормативна лексика!

"За цим фактом розпочато службову перевірку та повідомлено Територіальне управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Львові", - заявляють у НГУ.

При цьому там зазначили, що у сучасній армії немає місця для приниження честі та гідності людини та, зокрема, військовослужбовця.

"Надаємо всебічну підтримку правоохоронцям у проведенні розслідування для надання належної правової оцінки діям офіцера", - додали в Нацгвардії.