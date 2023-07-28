Загроза на ЗАЕС зростає. У Держатомрегулюванні назвали два фактори ризику

Він зазначив, що вчасне техобслуговування і ремонт обладнання проводяться для того, щоб отримати впевненість, що вимоги норм і правил з безпеки виконуються.

"Тобто в разі аварійної ситуації або аварії є у нас на станції системи безпеки, які мають спрацювати. Які мають щонайменше локалізувати аварію або навпаки запобігти їй", - сказав він.

За словами Корікова, зараз в умовах відсутності належного технічного обслуговування влада не може бути впевненою, що ці системи спрацюють належним чином.

Ще одним фактором ризику є непередбачуваний і безвідповідальний персонал, який мобілізований окупаційною владою на ЗАЕС. Адже йдеться про неавторизований персонал на ядерній установці. Тому з першого дня захоплення станції росіянами існує великий ризик.

Він пояснив, що правилами безпеки передбачено, що експлуатуюча організація-оператор має контролювати доступ на АЕС для того, щоб виключно той персонал, що бере безпосередню участь в безпечній експлуатації станції, мав до неї доступ.

"Наразі ж доступ контролюється окупантами й вони на свій розсуд надають доступ тому, кому вважають за потрібне. Таким чином, окупанти перетворили ЗАЕС на мілітаристську базу. Там є зброя, вибухівка, військова техніка, мілітаристський персонал. Це все не має нічого спільного із забезпеченням ядерної традиційної безпеки", - сказав він.

З огляду на це, через окупацію та протиправні дії РФ на проммайданчику ЗАЕС не можливо повною мірою виконати вимоги Міжнародної конвенції з раннього оповіщення.

Україна інформувала про це наших партнерів і МАГАТЕ, щоб вони могли вдатися до певного тиску. Він пояснив, що це потрібно для того, щоб відновити онлайн-передачу даних з радіаційного моніторингу Запорізької АЕС. Проте на сьогодні передача даних поки не відновлена.

"Таким чином, ризики по ЗАЕС значно зростають, а можливості експлуатуючої організації та можливості інших інституцій реагувати у разі аварії мінімальні", - додав він.

Загроза теракту на Запорізькій АЕС

Наприкінці червня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, вони помістили вибухівку на охолоджувачі енергоблоків.

Пізніше президент України Володимир Зеленський розповів, що СБУ та розвідка повідомили йому про плани окупантів влаштувати теракт на станції з викидом радіації.

Спершу в МАГАТЕ заявляли, що не виявили вибухівку на станції, проте пізніше спостерігачі у звіті повідомили, що знайшли протипіхотні міни на території ЗАЕС.

Окрім того, стало відомо, що 24 липня загарбники перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у стан "гарячий зупин".

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