Угроза ЗАЭС растет. В Госатомрегулировании назвали два фактора риска

Он отметил, что своевременное техобслуживание и ремонт оборудования производятся для того, чтобы получить уверенность, что требования норм и правил безопасности выполняются.

"То есть в случае аварийной ситуации или аварии есть у нас на станции системы безопасности, которые должны сработать. Которые должны как минимум локализовать аварию или наоборот предотвратить ее", - сказал он.

По словам Корикова, сейчас в условиях отсутствия должного технического обслуживания власти не могут быть уверены, что эти системы сработают должным образом.

Еще одним фактором риска является непредсказуемый и безответственный персонал, мобилизованный оккупационными властями на ЗАЭС. Речь ведь идет о неавторизованном персонале на ядерной установке. Поэтому с первого дня захвата станции россиянами существует большой риск.

Он объяснил, что правилами безопасности предусмотрено, что эксплуатирующая организация-оператор должна контролировать доступ на АЭС для того, чтобы исключительно тот персонал, который непосредственно участвует в безопасной эксплуатации станции, имел к ней доступ.

"Пока же доступ контролируется оккупантами и они по своему усмотрению предоставляют доступ тому, кому считают нужным. Таким образом, оккупанты превратили ЗАЭС в милитаристскую базу. Там есть оружие, взрывчатка, военная техника, милитаристский персонал. Это все не имеет ничего общего с обеспечением ядерной традиционной безопасности", - сказал он.

Учитывая это, из-за оккупации и противоправных действий РФ на промплощадке ЗАЭС невозможно в полной мере выполнить требования Международной конвенции по раннему уведомлению.

Украина информировала об этом наших партнеров и МАГАТЭ, чтобы они могли прибегнуть к определенному давлению. Он пояснил, что это нужно для того, чтобы возобновить онлайн-передачу данных по радиационному мониторингу Запорожской АЭС. Однако на сегодняшний день передача данных пока не восстановлена.

"Таким образом, риски по ЗАЭС значительно возрастают, а возможности эксплуатирующей организации и возможности других институтов реагировать при аварии минимальны", - добавил он.

Угроза теракта на Запорожской АЭС

В конце июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. В частности, они поместили взрывчатку на охладителе энергоблоков.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что СБУ и разведка сообщили ему о планах оккупантов устроить теракт на станции с выбросом радиации.

Сначала в МАГАТЭ заявляли, что не обнаружили взрывчатку на станции, однако позже наблюдатели в отчете сообщили, что нашли противопехотные мины на территории ЗАЭС.

Кроме того, стало известно, что 24 июля захватчики перевели четвертый энергоблок ЗАЭС в состояние "горячий останов".

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