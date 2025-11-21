UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Загроза втрати ліцензії та лікарі під слідством: що відомо про ситуацію з клінікою Odrex

Ілюстративне фото: клініка Odrex у центрі скандалу (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Одеська приватна клініка Odrex може втратити ліцензію, а два її лікарі через смерть пацієнта перебувають під домашнім арештом за підозрою у недбалості. Водночас юристи медзакладу заявляють про "тиск на бізнес".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію UNN.

Кримінальне провадження стосовно клініки Odrex в Одесі було відкрито на підставі розслідування причин смерті українського бізнесмена Аднана Ківана, який проходив лікування у цьому медичному закладі. 

Судмедекспертиза встановила причинно-наслідковий зв'язок між смертю пацієнта та діями лікарів. Зокрема, за даними експертизи, вони не забезпечили належного реагування на ознаки ускладнень та не вжили заходів для їхнього своєчасного усунення.

Наразі суд арештував корпоративні права клініки, а двом медикам, які лікували померлого пацієнта, повідомили про підозру.

Втім адвокати медичного закладу не погоджуються з судовим рішенням та заявляють про "тиск на бізнес" та "рейдерські дії". Про це повідомив представник захисту постраждалої сторони Олександр Дімоглов.

На його думку, це робиться, щоб відвернути увагу від фактів кримінальної справи. 

"Твердження про "тиск на бізнес" виглядають не просто маніпулятивними - вони є спробою змістити увагу з юридичної реальності у медійну площину. Це форма захисту, яка не має стосунку до фактів, але покликана дати можливість виправдатися перед громадськістю та зберегти імідж клініки. Це право сторони захисту - але воно не змінює суті справи", - наголошує Дімоглов.

Адвокат зазначає, що родина померлого вимагає справедливого розслідування та притягнення винних до відповідальності, а також щоб подібні випадки більше ніколи не повторилися ні в Odrex, ні в будь-якому іншому медичному закладі країни.

Нагадаємо, на ситуацію в одеській клініці відреагували і в Міністерстві охорони здоров'я України. Регулятор формує комісію для перевірки дотримання ліцензійних умов клінікою. У разі виявлення порушень - ліцензію відкличуть, а медичну діяльність клініки Odrex буде зупинено.

Як раніше повідомлялося, на тлі розслідування смерті відомого бізнесмена, почали з'являтися нові факти про можливу недбалість у приватній клініці Одеси.

