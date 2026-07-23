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Загроза для всього світу. РФ в липні атакувала понад 30 суден в Чорному морі, - Сибіга

22:10 23.07.2026 Чт
2 хв
Під ударами РФ опинилися десятки цивільних суден
aimg Сергій Козачук
Загроза для всього світу. РФ в липні атакувала понад 30 суден в Чорному морі, - Сибіга Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (mfa.gov.ua)
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Росія намагається перетворити Чорне море на зону страху та дестабілізації, цілеспряровано атакуючи цивільні торговельні судна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Масовані удари по цивільному судноплавству

Сибіга провів телефонні переговори із високою представницею ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас, під час якої обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі.

За словами очільника МЗС України, лише з початку липня росіяни атакували 31 торговельне судно.

"Це цілеспрямовані удари по цивільному судноплавству, свободі судноплавства та продовольчій безпеці мільйонів людей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці", - наголосив Сибіга.

Він підкреслив, що кожна нова російська атака має зустрічати ще жорсткішу санкційну відповідь.

Дипломат також подякував ЄС за збереження тиску на агресора та досягнення згоди щодо 21-го пакета санкцій проти РФ.

Термінова допомога та "Шляхи солідарності"

Під час розмови сторони скоординували позиції та обговорили підготовку до всіх можливих сценаріїв розвитку ситуації.

Міністр зауважив, що Україні необхідна термінова підтримка Євросоюзу для забезпечення безперебійної роботи "Шляхів солідарності" та збільшення пропускної спроможності Дунайського коридору.

Ситуація в Чорному морі

Нагадаємо, останнім часом РФ активізувала удари по портовій інфраструктурі та цивільних суднах у чорноморській акваторії, що створює загрозу для міжнародного судноплавства та глобальної продовольчої безпеки.

Російські війська атакували вантажні кораблі та повністю заблокували рух українським морським коридором. Через загрозу глобального голоду для мільйонів родин Україна ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН.

Зокрема, у ніч проти 22 липня країна-агресор завдала удару по балкеру Golden Rose. Для порятунку моряків Державна прикордонна служба України провела спеціальну рятувальну операцію.

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