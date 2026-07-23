Угроза всему миру. РФ в июле атаковала более 30 судов в Черном море, - Сибига

Россия пытается превратить Черное море в зону страха и дестабилизации, целесообразно атакуя гражданские торговые суда.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Массированные удары по гражданскому судоходству

Сибига провел телефонные переговоры с высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, во время которой обсудили ситуацию в Черном море.

По словам главы МИД Украины, только с начала июля россияне атаковали 31 торговое судно.

"Это целенаправленные удары по гражданскому судоходству, свободе судоходства и продовольственной безопасности миллионов людей в Африке, Азии, Ближнем Востоке и Латинской Америке", - подчеркнул Сибига.

Он подчеркнул, что каждая новая российская атака должна встречать еще более жесткий санкционный ответ.

Дипломат также поблагодарил ЕС за сохранение давления на агрессора и достижение согласия по 21-му пакету санкций против РФ.

Срочная помощь и "Пути солидарности"

В ходе разговора стороны скоординировали позиции и обсудили подготовку ко всем возможным сценариям развития ситуации.

Министр отметил, что Украине необходима срочная поддержка Евросоюза для обеспечения бесперебойной работы "Пути солидарности" и увеличения пропускной способности Дунайского коридора.