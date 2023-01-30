Загроза відставки. Під ким з міністрів "хитається крісло" в Кабміні: список

Так, хоч відставки в Кабінеті міністрів поки не торкнулися найвищого рівня, обмежившись рівнем заступників, але вже на наступному пленарному засіданні Ради у лютому можуть полетіти і міністерські голови, розповіли виданню співрозмовники.

Список претендентів на виліт

За інформацією РБК-Україна, "крісло хитається" одразу під вісьмома з них, йдеться про:

міністра енергетики Германа Галущенко,

міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна,

міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта,

міністра ветеранів Юлію Лапутіну,

міністра освіти Сергія Шкарлета,

віце-прем'єра та міністра реінтеграції Ірину Верещук,

міністра екології Руслана Стрільця,

міністра культури та інформполітики Олександра Ткаченка.

Варто зазначити, це зовсім не означає, що всі вони вже найближчим часом залишаться без крісел.

Оскільки деякі прізвища з переліку перебувають у списку тих, хто стоїть на виліт, уже багато місяців, навіть з "долютневих часів". Частково ці перестановки пов'язані із загальним скороченням Кабміну та злиттям міністерств, комусь довгий час не можуть знайти адекватного наступника.

Та й загалом оптимізація виконавчої влади, кажуть співрозмовники РБК-Україна, стопориться головним чином через відсутність кадрового резерву.

Цікаво, що на тлі корупційних скандалів та відставок в уряді минулого тижня пішли чутки і про те, що "хитається крісло" навіть під прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Але співрозмовники РБК-Україна запевняють, що про зміну глави Кабміну не йдеться.