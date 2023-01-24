Кадрові рішення. Усі подробиці скандалів та звільнень у владі

Сьогодні, 24 січня відразу кілька чиновників втратили посади або написали заяви про відставку на тлі недавніх корупційних скандалів. Звільнення відбулися в Офісах президента та генпрокурора, а Кабмін провів кадрові перестановки в міністерствах та ОВА.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про нові кадрові рішення у владі.

"Час справедливих рішень"

За останні місяці Україну сколихнуло кілька скандалів, фігурантами яких виявились представники різного рівня влади.

Відпочинок за кордоном, купівля дорогої нерухомості, підозри в корупції чиновників у регіонах та центральному апараті стали причиною низки звільнень та кадрових перестановок цього тижня.

"Відповідні рішення" анонсував Володимир Зеленський. Президент пообіцяв, що держава зробить справедливі кроки для вирішення проблем. Одним із них стала заборона РНБО на виїзд держслужбовців за кордон під час воєнного стану, за винятком службових відряджень.

Відставка Тимошенка

Увечері 23 січня стало відомо про відставку заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка. Указ про його звільнення "за власним бажанням" підписав Володимир Зеленський.

Кирило Тимошенко працював в ОП з травня 2019 року, координував програму "Велике будівництво". Після початку війни відповідав за відновлення інфраструктури.

Причини звільнення публічно не називаються, проте нещодавно Тимошенко став фігурантом скандалу з орендою дорогої нерухомості та елітного автомобіля.

Скандал у ОГПУ

Заступника генпрокурора України Олексія Симоненка було звільнено з посади 24 січня. Генеральний прокурор Андрій Костін підписав заяву Симоненка за власним бажанням.

Цьому також передував гучний скандал. Згідно з розслідуванням "Української правди", Симоненко їздив у 10-денну новорічну відпустку з сім'єю до Іспанії, незважаючи на пряму заборону президента Володимира Зеленського.

Афера Лозинського

21 січня заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського затримали за підозрою у хабарництві. Після цього Кабмін ухвалив рішення про його звільнення з посади.

За даними НАБУ, Лозинський та чиновники міністерства привласнили частину держкоштів, призначених для відновлення об'єктів критичної інфраструктури. Заступника міністра викрили на хабарі в 400 тисяч доларів.

24 січня ВАКС заарештував організатора надання хабара Лозинському з альтернативою застави 100 млн гривень.

Скандал із закупівлями Міноборони для ЗСУ

Минулого тижня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міністерство оборони нібито уклало контракт на закупівлю продуктів для ЗСУ, ціни в якому завищені у 2-3 рази порівняно з цінами у супермаркетах Києва. За цим фактом НАБУ розпочало розслідування.

Однак глава Міноборони Олексій Резніков відкинув звинувачення на адресу міністерства. За його словами, це була інформаційна кампанія з метою дискредитації відомства перед засіданням "Рамштайну".

На скликаному засіданні Комітету ВР з питань нацбезпеки Резніков надав контракти та пояснив усі деталі. А нардепи зареєстрували законопроект про прозорість оборонних закупівель.

При цьому заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов 24 січня подав у відставку. "У зв'язку з великим суспільним резонансом, який значною мірою був спровокований бездоказовими маніпуляціями навколо теми забезпечення ЗСУ", - йдеться у заяві Шаповалова про причину звільнення.

Перестановки у Кабміні

Чотирьох заступників міністрів та керівників держслужб було звільнено за рішенням уряду 24 січня:

В'ячеслав Шаповалов – заступник міністра оборони України;

– заступник міністра оборони України; Іван Лукеря – заступник міністра розвитку громад та територій України;

– заступник міністра розвитку громад та територій України; В'ячеслав Негода – заступник міністра розвитку громад та територій України;

– заступник міністра розвитку громад та територій України; Віталій Музиченко – заступник Міністра соціальної політики України;

– заступник Міністра соціальної політики України; Анатолій Іванкевич - заступник голови Державної служби морського та внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;

- заступник голови Державної служби морського та внутрішнього водного транспорту та судноплавства України; Віктор Вишньов – заступник голови Державної служби морського та внутрішнього водного транспорту та судноплавства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Водночас Кабмін призначив заступником міністра економіки Олексія Соболєва. Він займатиметься питаннями цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. Раніше Соболєв був директором ДП "Прозорро.Продажі".

Звільнення керівників областей

Кадрові чистки торкнулися й керівників регіонів. Сьогодні Кабінет міністрів погодив звільнення керівників 5 ОВА:

Дніпропетровської – Валентин Резніченко;

Запорізької – Олександр Старух;

Київської – Олексій Кулеба;

Сумської – Дмитро Живицький;

Херсонської – Ярослав Янушевич.

Зазначимо, Валентин Резніченко став фігурантом розслідування САП після оприлюднення інформації про виділення коштів у розмірі 1,5 млрд гривень на ремонт доріг у Дніпропетровській області. Гроші перерахували фірмі, яка належить близькій подрузі Резніченка.

Керівник Запорізької області Олександр Старух був одним із підозрюваних у розслідуванні НАБУ про розкрадання гуманітарної допомоги у регіоні.

Під час роботи Дмитра Живицького на посаді голови Сумської ОВА стався скандал із тендерами на ремонт доріг. Його заступник Олександр Безніс є підозрюваним у кримінальній справі щодо дорожніх тендерів на 10,5 млрд гривень.

Керівника Херсонської області Ярослава Янушевича неодноразово критикували за "некомпетентність та бездіяльність". У листопаді місцеві активісти зареєстрували петицію із вимогою його відставки.

Як повідомили РБК-Україна інформовані співрозмовники в ОП, Херсонську ОВА найближчим часом може очолити Кирило Тимошенко.

Крім того, за словами джерел, замість Кирила Тимошенка заступником голови ОП, ймовірно, стане Олексій Кулеба, із чим і може бути пов'язане його звільнення з посади голови Київської ОВА 24 січня.