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Угроза отставки. Под кем из министров "шатается кресло" в Кабмине: список

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Киев, Понедельник 30 января 2023 09:35
Угроза отставки. Под кем из министров "шатается кресло" в Кабмине: список Фото: названные имена министров, находящихся под угрозой отставки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

В Кабмине сразу восемь министров оказались под угрозой отставки. Впрочем, рано говорить о том, что весь этот список чиновников могут уволить сейчас и сразу.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход".

Так, хотя отставки в Кабинете министров пока не коснулись высочайшего уровня, ограничившись уровнем заместителей, но уже на следующем пленарном заседании Рады в феврале могут полететь и министерские головы.

Список претендентов на вылет

По информации РБК-Украина, "кресло шатается" сразу под восемью из них, а имеено:

  • министр энергетики Герман Галущенко,
  • министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин,
  • министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт,
  • министр ветеранов Юлия Лапутина,
  • министр образования Сергей Шкарлет,
  • вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук,
  • министр экологии Руслан Стрелец,
  • министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

Стоит отметить, что это вовсе не означает, что все они уже в ближайшее время останутся без кресел.

Поскольку некоторые фамилии из перечня находятся в списке стоящих на вылет уже много месяцев, даже с "дофевральских времен". Частично эти перестановки связаны с общим сокращением Кабмина и слиянием министерств, а кому-то долго не могут найти адекватного преемника.

Да и вообще оптимизация исполнительной власти, говорят собеседники РБК-Украина, стопорится главным образом из-за отсутствия кадрового резерва.

Интересно, что на фоне коррупционных скандалов и отставок в правительстве на прошлой неделе последовали слухи и о том, что "шатается кресло" даже под премьер-министром Денисом Шмыгалем. Но собеседники РБК-Украина уверяют, что об изменении главы Кабмина речь не идет.

Напомним, что на прошлой неделе в Украине прокатилась волна отставок, в частности, и в правительстве. Так, Василий Лозинский, которого накануне поймали на взятке, уволили с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Кроме того, стало известно еще об увольнении ряда замминистров.

Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Кадровые решения. Все подробности скандалов и увольнений во власти".

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