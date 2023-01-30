Угроза отставки. Под кем из министров "шатается кресло" в Кабмине: список
В Кабмине сразу восемь министров оказались под угрозой отставки. Впрочем, рано говорить о том, что весь этот список чиновников могут уволить сейчас и сразу.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход".
Так, хотя отставки в Кабинете министров пока не коснулись высочайшего уровня, ограничившись уровнем заместителей, но уже на следующем пленарном заседании Рады в феврале могут полететь и министерские головы.
Список претендентов на вылет
По информации РБК-Украина, "кресло шатается" сразу под восемью из них, а имеено:
- министр энергетики Герман Галущенко,
- министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин,
- министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт,
- министр ветеранов Юлия Лапутина,
- министр образования Сергей Шкарлет,
- вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук,
- министр экологии Руслан Стрелец,
- министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.
Стоит отметить, что это вовсе не означает, что все они уже в ближайшее время останутся без кресел.
Поскольку некоторые фамилии из перечня находятся в списке стоящих на вылет уже много месяцев, даже с "дофевральских времен". Частично эти перестановки связаны с общим сокращением Кабмина и слиянием министерств, а кому-то долго не могут найти адекватного преемника.
Да и вообще оптимизация исполнительной власти, говорят собеседники РБК-Украина, стопорится главным образом из-за отсутствия кадрового резерва.
Интересно, что на фоне коррупционных скандалов и отставок в правительстве на прошлой неделе последовали слухи и о том, что "шатается кресло" даже под премьер-министром Денисом Шмыгалем. Но собеседники РБК-Украина уверяют, что об изменении главы Кабмина речь не идет.
Напомним, что на прошлой неделе в Украине прокатилась волна отставок, в частности, и в правительстве. Так, Василий Лозинский, которого накануне поймали на взятке, уволили с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.
Кроме того, стало известно еще об увольнении ряда замминистров.
Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Кадровые решения. Все подробности скандалов и увольнений во власти".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.