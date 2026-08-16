Загроза для НАТО існуватиме, доки РФ продовжує війну проти України, - дипломат

НАТО збило російський безпілотник над Румунією, підтвердивши готовність захищати територію союзників. Водночас загроза для Альянсу зберігатиметься доти, доки РФ продовжує агресію проти України.
Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у X.
Очільник МЗС Естонії зазначив, що нічна подія стала черговим підтвердженням спроможності НАТО ефективно реагувати на загрози.
"Минулої ночі НАТО вкотре продемонструвало свою готовність і здатність захищати кожен сантиметр території союзників, успішно збивши безпілотник над Румунією", - наголосив Цахкна.
Водночас він підкреслив, що небезпека для країн НАТО не зникне, поки Росія не припинить військові дії.
"Водночас загроза для НАТО існуватиме доти, доки Росія продовжуватиме свою агресивну війну проти України", - додав дипломат.
За словами очільника естонського зовнішньополітичного відомства, партнери мають продовжувати комплексну допомогу Києву та нарощувати тиск на Москву.
Цахкна підкреслив необхідність підтримувати сильну військову, економічну та політичну допомогу Україні.
На його думку, це разом із посиленням тиску на РФ є єдиним шляхом до припинення війни та досягнення справедливого і тривалого миру.
Нагадаємо, що випадки зальоту повітряних цілей РФ та падіння їхніх уламків на території Румунії трапляються регулярно, зокрема під час масованих атак на дунайські порти України.
Раніше у Повітряних силах НАТО повідомили, що іспанський винищувач F-18 збив дрон РФ над Румунією. Цей випадок став одним із низки порушень повітряного простору країни союзників цього року.
Крім того, пізніше у штабі операції НАТО уточнили подробиці інциденту. Зокрема, у Альянсі назвали ймовірне походження збитого БПЛА, зазначивши, що дрон зайшов у румунський повітряний простір із боку Молдови.
Також нещодавно прикордонні райони країни опинилися під черговою загрозою. Зокрема, у Румунії виявили уламки четвертого безпілотника за день. Фрагменти ворожого БПЛА знайшли у селі Плауру, що розташоване всього за два кілометри від українського кордону.