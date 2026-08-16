Загроза для НАТО існуватиме, доки РФ продовжує війну проти України, - дипломат

Збиття дрона та загрози для Альянсу

Очільник МЗС Естонії зазначив, що нічна подія стала черговим підтвердженням спроможності НАТО ефективно реагувати на загрози.

"Минулої ночі НАТО вкотре продемонструвало свою готовність і здатність захищати кожен сантиметр території союзників, успішно збивши безпілотник над Румунією", - наголосив Цахкна.

Водночас він підкреслив, що небезпека для країн НАТО не зникне, поки Росія не припинить військові дії.

"Водночас загроза для НАТО існуватиме доти, доки Росія продовжуватиме свою агресивну війну проти України", - додав дипломат.

Заклик до посилення підтримки України

За словами очільника естонського зовнішньополітичного відомства, партнери мають продовжувати комплексну допомогу Києву та нарощувати тиск на Москву.

Цахкна підкреслив необхідність підтримувати сильну військову, економічну та політичну допомогу Україні.

На його думку, це разом із посиленням тиску на РФ є єдиним шляхом до припинення війни та досягнення справедливого і тривалого миру.