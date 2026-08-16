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У НАТО назвали ймовірне походження збитого над Румунією дрона

16:01 16.08.2026 Нд
1 хв
Дрон зайшов у румунський повітряний простір із боку Молдови
aimg Валерія Абабіна
У НАТО назвали ймовірне походження збитого над Румунією дрона Фото ілюстративне: БПЛА в небі (Getty Images)
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Румунське Міноборони офіційно не називало походження дрона. Уточнення надійшло зі штабу операції НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Що сказали в НАТО

Речник штабу операції НАТО Мартін О'Доннелл заявив, що додаткові деталі інциденту, який стався в неділю, поки лишаються предметом розслідування. Водночас він зазначив, що безпілотник "ймовірно, російський".

Раніше румунське Міністерство оборони офіційно не називало походження дрона.

"Міністерство національної оборони постійно стежить за ситуацією та в режимі реального часу інформує союзні структури про такі події", - додали у відомстві.

Де виявили безпілотник

Безпілотник виявили радаром приблизно за 24 кілометри на північ від східного міста Галац - після того, як він увійшов до Румунії з боку Молдови. Встановивши радіолокаційний контакт, винищувач отримав дозвіл збити його о 5:01 ранку.

За даними влади, уламки знищеного апарата впали в безлюдній місцевості між двома селами.

Нагадаємо, іспанський винищувач F-18 у межах місії НАТО збив безпілотник, який незаконно увійшов у повітряний простір Румунії з боку Молдови.

Напередодні в румунському прикордонному селі Плауру виявили фрагменти ще одного безпілотника.

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