У Румунії виявили уламки четвертого безпілотника за день
У румунському прикордонному селі Плауру виявили фрагменти ще одного безпілотника - четвертого за день. Населений пункт розташований зовсім поруч біля кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Румунії.
Фрагменти безпілотного апарата виявили на території повіту Тулча в населеному пункті Плауру, розташованого за два кілометри від кордону з Україною.
На місце події одразу вирушила група фахівців румунського оборонного відомства. Експерти вже ідентифікували об’єкт та вжили всіх необхідних заходів, щоб гарантувати безпеку в цьому районі.
У румунському Міністерстві оборони пообіцяли надати докладнішу інформацію щодо цього інциденту згодом.
Нагадаємо, сьогодні близько 12.00 стало відомо про падіння безпілотника у повіті Тулча, після чого спалахнула пожежа. Інцидент стався у лісистій місцевості району Лункавіца поблизу кар'єру Четацуя.
Крім того, сьогодні на пляжі у румунському селищі Костінешті оголошували тривогу через виявлення уламка безпілотника. Його знайшли безпосередньо на узбережжі.
Зазначимо, 11 серпня румунські військові знищили два безпілотники типу "Гербера" поблизу морського газового проєкту Neptun Deep. Сапери підірвали їх на відстані понад 166 км на схід від Констанци.
РБК-Україна також повідомляло, що протягом трьох днів Румунія збила три російські безпілотники. На знищення дронів Бухарест витратив близько 1,5 млн євро.