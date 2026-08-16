Угроза НАТО будет существовать, пока РФ продолжает войну против Украины, - дипломат

НАТО сбила российский беспилотник над Румынией, подтвердив готовность защищать территорию союзников. В то же время угроза для Альянса будет сохраняться, пока РФ продолжает агрессию против Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в X.
Глава МИД Эстонии отметил, что ночное событие стало очередным подтверждением способности НАТО эффективно реагировать на угрозы.
"Минувшей ночью НАТО в очередной раз продемонстрировало свою готовность и способность защищать каждый сантиметр территории союзников, успешно сбив беспилотник над Румынией", - подчеркнул Цахкна.
В то же время он подчеркнул, что опасность для стран НАТО не исчезнет, пока Россия не прекратит военные действия.
"В то же время угроза для НАТО будет существовать, пока Россия будет продолжать свою агрессивную войну против Украины", - добавил дипломат.
По словам главы эстонского внешнеполитического ведомства, партнеры должны продолжать комплексную помощь Киеву и наращивать давление на Москву.
Цахкна подчеркнул необходимость поддерживать мощную военную, экономическую и политическую помощь Украине.
По его мнению, это вместе с усилением давления на РФ является единственным путем прекращения войны и достижения справедливого и длительного мира.
Напомним, что случаи залета воздушных целей РФ и падения их обломков на территории Румынии случаются регулярно, в частности, во время массированных атак на дунайские порты Украины.
Ранее в Воздушных силах НАТО сообщили, что испанский истребитель F-18 сбил дрон РФ над Румынией. Этот случай стал одним из ряда нарушений воздушного пространства страны союзников в текущем году.
Кроме того, позже в штабе операции НАТО уточнили подробности инцидента. В частности, в Альянсе назвали вероятное происхождение сбитого БПЛА, отметив, что дрон вошел в румынское воздушное пространство со стороны Молдовы.
Также недавно пограничные районы страны оказались под очередной угрозой. В частности, в Румынии обнаружили обломки четвертого беспилотника в день. Фрагменты вражеского БПЛА нашли в селе Плауру, расположенном всего в двух километрах от украинской границы.