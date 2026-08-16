Угроза НАТО будет существовать, пока РФ продолжает войну против Украины, - дипломат

Избиение дрона и угрозы Альянсу

Глава МИД Эстонии отметил, что ночное событие стало очередным подтверждением способности НАТО эффективно реагировать на угрозы.

"Минувшей ночью НАТО в очередной раз продемонстрировало свою готовность и способность защищать каждый сантиметр территории союзников, успешно сбив беспилотник над Румынией", - подчеркнул Цахкна.

В то же время он подчеркнул, что опасность для стран НАТО не исчезнет, пока Россия не прекратит военные действия.

"В то же время угроза для НАТО будет существовать, пока Россия будет продолжать свою агрессивную войну против Украины", - добавил дипломат.

Призыв к усилению поддержки Украины

По словам главы эстонского внешнеполитического ведомства, партнеры должны продолжать комплексную помощь Киеву и наращивать давление на Москву.

Цахкна подчеркнул необходимость поддерживать мощную военную, экономическую и политическую помощь Украине.

По его мнению, это вместе с усилением давления на РФ является единственным путем прекращения войны и достижения справедливого и длительного мира.