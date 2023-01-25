Загроза наступу зберігається. Мельник просить літаки, кораблі, підводні човни для України

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник звернувся з проханням до Німеччини про постачання в Україну винищувачів Panavia Tornado та Eurofighter Typhoon, бойових кораблів та підводних човнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spigel .

"Нам потрібні бойові кораблі, щоб захистити берег, у нас дуже довгий берег. Нам також знадобляться підводні човни, щоб запобігти небезпеці нової атаки з моря в Чорному морі", - сказав він.

За словами Мельника, небезпека нового вторгнення Росії в Україну, зокрема й на Київ, зберігається.

"Війна далека від завершення, - констатував він, зазначивши, що постачання Leopard 2 "це має бути лише перший крок". - У нас дуже сильний противник, росіяни виробляють зброю на повній швидкості".