Загроза наступу зберігається. Мельник просить літаки, кораблі, підводні човни для України

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник звернувся з проханням до Німеччини про постачання в Україну винищувачів Panavia Tornado та Eurofighter Typhoon, бойових кораблів та підводних човнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spigel.
"Нам потрібні бойові кораблі, щоб захистити берег, у нас дуже довгий берег. Нам також знадобляться підводні човни, щоб запобігти небезпеці нової атаки з моря в Чорному морі", - сказав він.
За словами Мельника, небезпека нового вторгнення Росії в Україну, зокрема й на Київ, зберігається.
"Війна далека від завершення, - констатував він, зазначивши, що постачання Leopard 2 "це має бути лише перший крок". - У нас дуже сильний противник, росіяни виробляють зброю на повній швидкості".
Нагадаємо, що у лютому має відбутися наступна зустріч з оборони України у форматі "Рамштайн". Президент Володимир Зеленський закликав на цьому засідання обговорити перспективи передачі Україні винищувачів F-16.
Американські винищувачі F-16 могли б закрити частину неба від ракетних атак РФ.
Водночас міжнародні партнери вже визначили тип літака, який, імовірно, нададуть Україні для боротьби проти російської агресії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.