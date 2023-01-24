ua ru
Вт, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тип літака, який отримає Україна, вже визначено, - Повітряні сили

Новость на русском →
Вівторок 24 січня 2023 15:22
Тип літака, який отримає Україна, вже визначено, - Повітряні сили Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародні партнери вже визначили тип літака, який, імовірно, нададуть Україні для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Дати Україні таку зброю, як багатоцільовий літак, ми просили ще на початку вторгнення Росії. Це зрозуміло, тому що без авіації, без надійного авіаційного прикриття дуже важко взагалі проводити будь-які бойові дії", - сказав він.

Ігнат підкреслив, що тема авіації ніколи не сходила з порядку денного. Питання постачання літаків постійно піднімає вище військове керівництво України та керівництво Міноборони. Тему також постійно обговорюють українські представники у різних міжнародних колах.

"Вже фактично визначено тип літака, який, імовірно, буде наданий Україні, і відповідні терміни підготовки (особового складу - ред.), - сказав речник.

Він зазначив, що мова йде не лише про підготовку льотного складу, але й про підготовку авіаційних інженерів.

"Це надзвичайно важлива складова, без якої не можна обійтись. Саме тому цей процес не є таким простим, як і підготовка інфраструктури - тут теж Міністерство інфраструктури буде долучатися для того, щоб підготувати інфраструктуру наших військових аеродромів для прийому такої техніки. Усіма зусиллями робиться все для того, щоби наша мрія перейти на цей літак здійснилася якнайшвидше", - додав Ігнат.

За його словами, навчання пілотів буде розпочато тоді, коли буде визначено тип літака, який отримає Україна.

Нагадаємо, Ігнат зазначав, що американські винищувачі F-16 могли б закрити частину неба від ракетних атак РФ.

Додамо, що у лютому має відбутися наступна зустріч з оборони України у форматі "Рамштайн". Президент Володимир Зеленський закликав на цьому засідання обговорити перспективи передачі Україні винищувачів F-16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Воздушные силы Украины Війна Росії проти України Зустріч Рамштайн
NEWS
ЗСУ відбили 11 атак росіян та збили два літаки, - Генштаб
ЗСУ відбили 11 атак росіян та збили два літаки, - Генштаб
DAILY
"Ленд-ліз" від ворога. Як Україна б'є російських окупантів їхньою ж зброєю
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ленд-ліз" від ворога. Як Україна б'є російських окупантів їхньою ж зброєю