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Резніков підтвердив, що дев'ятий "Рамштайн" відбудеться у лютому

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Київ, Понеділок 23 січня 2023 09:25
Резніков підтвердив, що дев'ятий "Рамштайн" відбудеться у лютому Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що наступна зустріч з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у лютому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова в Twitter.

Глава Міноборони зазначив, що повернувся з Німеччини після восьмої зустрічі партнерів. За його словами, з кожною зустріччю зростає довіра союзників до України.

"Це все завдяки наполегливій праці наших воїнів та представників. Більше довіри означає більше зброї. Щоб захистити нашу землю, море... і небо! Рамштайн-9 відбудеться в лютому", - повідомив Резніков.

При цьому міністр оборони не розкрив деталей наступної зустрічі.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що наступний "Рамштайн" пройде у лютому і буде "авіаційним".

Також зазначимо, що під час останньої зустрічі партнерів президент Володимир Зеленський закликав на наступному "Рамштайні" обговорити перспективи передачі Україні винищувачів F-16.

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