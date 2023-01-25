Угроза наступления сохраняется. Мельник просит самолеты, корабли, подводные лодки для Украины

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник обратился с просьбой к Германии о поставках в Украину истребителей Panavia Tornado и Eurofighter Typhoon, боевых кораблей и подводных лодок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spigel.
"Нам нужны боевые корабли, чтобы защитить берег, у нас очень длинный берег. Нам также понадобятся подводные лодки, чтобы предотвратить опасность новой атаки с моря в Черном море", - сказал он.
По словам Мельника, опасность нового вторжения России в Украину, в том числе и на Киев, сохраняется.
"Война далека от завершения, - констатировал он, отметив, что поставки Leopard 2 "это должен быть только первый шаг". - У нас очень сильный противник, россияне производят оружие на полной скорости".
Напомним, в феврале должна пройти следующая встреча по обороне Украины в формате "Рамштайн". Президент Владимир Зеленский призвал на этом заседании обсудить перспективы передачи Украине истребителей F-16.
Американские истребители F-16 могли бы закрыть часть неба от ракетных атак РФ.
В то же время международные партнеры уже определили тип самолета, который предположительно предоставят Украине для борьбы против российской агрессии.
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