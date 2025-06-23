Трамп: усі ядерні об'єкти Ірану знищено, супутники підтверджують збитки

Президент Дональд Трамп наполягає на тому, що США в рамках своєї атаки знищили всі ядерні об'єкти в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social .

"Показана біла конструкція глибоко врізана в скелю, навіть її дах знаходиться значно нижче рівня землі, і повністю захищена від полум'я. Найбільшої шкоди було завдано набагато нижче рівня землі. У яблучко", - резюмував глава Білого дому.

За його словами, дах однієї з конструкцій, яка була врізана в скелю, опинився нижче рівня землі. Ба більше, найбільшої шкоди, як стверджує Трамп, завдано під землею.

"Монументальної шкоди було завдано всім ядерним об'єктам в Ірані, як показують супутникові знімки. Знищення - точний термін", - говорить він.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 13 червня ВПС Ізраїлю почали атакувати ядерні та військові об'єкти Ірану. Крім того, ЦАХАЛ ліквідував кілька десятків топових командирів РФ. Відтоді обидві країни обмінюються взаємними ударами.

Однак найбільш інтригуючим було питання, чи приєднаються до операції США. Уже в ніч на 22 червня стало відомо, що американські війська вразили об'єкти іранської ядерної програми в Ісфахані, у Натанзі та у Фордо.

Учора Трамп заявив, що США вдалося "вирвати бомбу з рук Ірану". Причому це сталося до того, як Тегеран встиг її використати.

Держсекретар Марко Рубіо зазначив 22 числа, що США поки що не готують нових операцій проти Ірану. Також він сказав, що протягом ще кількох днів ніхто не знатиме, чи перемістив Іран частину своїх ядерних матеріалів до ударом Америки.

У відповідь на атаку Іран різко відреагував на обстріли, звинувативши адміністрацію Трампа в "зраді дипломатії".

Детальніше про те, як була здійснена атака на Іран і що відомо про цю операцію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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