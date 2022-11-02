Загроза експорту. Росіяни сьогодні запустили ракети над "зерновим коридором", - Зеленський

У середу, 2 жовтня, вранці російські окупанти запустили ракети над "зерновим коридором". Це прямо загрожує експорту української сільгосппродукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні вранці російський літак запустив крилаті ракети неподалік Зміїного і вони фактично перелітали через маршрути "зернового коридору". І кожен такий російський запуск, а вони щоденні, прямо загрожує продовольчому експорту. І це відповідальність партнерів - працювати разом, щоб зменшити російську загрозу" , - наголосив голова української держави.

Нагадаємо, сьогодні, 2 жовтня, президент Росії Володимир Путін підтвердив, що його країна відновлює свою участь у "зерновій угоді".

Також ми писали, що раніше Путін звинувачував Україну в тому, що вона нібито "своїми діями загрожує безпеці суден з зерном".

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