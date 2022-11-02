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Угроза экспорту. Россияне сегодня запустили ракеты над "зерновым коридором", - Зеленский

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Киев, Среда 02 ноября 2022 23:09
Угроза экспорту. Россияне сегодня запустили ракеты над "зерновым коридором", - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В среду, 2 октября, утром российские оккупанты запустили ракеты над "зерновым коридором". Это прямо угрожает экспорту украинской сельхозпродукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня утром российский самолет запустил крылатые ракеты недалеко от Змеиного и они фактически перелетали через маршруты "зернового коридора". И каждый такой российский запуск, а они ежедневные, прямо угрожает продовольственному экспорту. И это ответственность партнеров - работать вместе, чтобы уменьшить российскую угрозу", - подчеркнул глава украинского государства.

Напомним, сегодня, 2 октября, президент России Владимир Путин подтвердил, что его страна возобновляет свое участие в "зерновой сделке".

Также мы писали, что ранее Путин обвинял Украину в том, что она якобы "своими действиями угрожает безопасности судов с зерном".

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