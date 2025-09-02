ua en ru
Рютте - союзникам НАТО: ракеті РФ для підльоту до Гааги треба 5-10 хвилин, загроза зростає

Вівторок 02 вересня 2025 16:24
Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив союзників Альянсу, що навіть країни, які не межують безпосередньо з Росією, перебувають під загрозою через новітні російські ракетні технології.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Рютте заявив під час пресконференції у Люксембурзі.

Як наголосив генсек НАТО, загроза з боку росіян зростає з кожним днем.

"Не будьмо наївними щодо цього. Це може колись стосуватися також Люксембургу та моєї країни, Нідерландів. Зараз ми всі в безпеці, ми думаємо, що ми далеко від Росії, але ми дуже близько, зокрема у контексті новітніх російських ракетних технологій. Різниця зараз між Литвою та Люксембургом, Гагою чи Мадридом становить від п'яти до десяти хвилин - саме стільки часу потрібно ракеті, щоб досягти цих частин Європи", - зазначив Рютте.

Він підкреслив, що загроза стосується всіх членів Альянсу, незалежно від їхнього розташування.

"Ми всі перебуваємо під прямою загрозою з боку росіян, ми всі зараз на східному фланзі, незалежно від того, живете ви в Лондоні чи в Таллінні… більше немає різниці", - сказав генеральний секретар НАТО.

Європа готується до можливої війни з Росією

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Європі зросли побоювання нової агресії з боку РФ. Країни почали активно готуватися - модернізують свої армії та розробляють плани оборони у разі можливого нападу.

У червні 2025 року в Лондоні генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія може бути готова до конфлікту з Альянсом вже протягом наступних п’яти років.

З аналогічною заявою виступив начальник Генштабу Збройних сил Франції генерал Тьєррі Буркхардт. За його словами, Росія через п’ять років може стати "реальною загрозою" для Європи, зважаючи на темпи переозброєння держави-агресора.

Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО - читайте у матеріалі РБК-Україна.

