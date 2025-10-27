Угроза из Беларуси: Литва усиливает контроль над небом и активизирует ПВО
Литовские власти усиливают меры безопасности в ответ на вторжения объектов в воздушное пространство страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию новостного интернет-издания Delfi.
Исполняющий обязанности министра обороны Литвы Владислав Кондратович заявил об усилении контроля над воздушным пространством страны после серии инцидентов с неизвестными объектами, чтобы минимизировать риски для безопасности.
Усиление контроля над воздушным пространством
Владислав Кондратович сообщил, что полиция и армия будут активнее сотрудничать для предотвращения проникновения в страну воздушных объектов, запускаемых из Беларуси. В случае обнаружения таких объектов определенные зоны сразу же будут закрываться.
"Как только заметят в воздушном пространстве летящий объект, можно будет закрыть соответствующую зону. Вся Литва разделена на 24 зоны, поэтому в течение 10 минут можно закрыть конкретную зону и принять меры", — сказал он.
Глава оборонного ведомства не стал раскрывать детали конкретных мер, подчеркнув, что это делается для безопасности и чтобы не предоставлять информацию потенциальным злоумышленникам.
Использование элементов ПВО и разведки
По словам Владислава Кондратовича, применяются различные элементы противовоздушной обороны и разведки, что позволяет быстро реагировать на потенциальные угрозы. При этом прямых военных действий у границы не планируется.
"Сможем использовать определенные элементы ПВО, разведки, это дает быстрый результат. Но если вы представляете, что мы сегодня поставим пушку у границы и будем стрелять, то этого не будет", — подчеркнул он.
Инциденты с воздушными шарами
Как сообщает Reuters, в воскресенье аэропорт Вильнюса был временно закрыт после обнаружения нескольких объектов, идентифицированных как вероятные гелиевые шары. Это уже четвертый подобный случай за неделю.
Литовские власти связывают появление этих объектов с контрабандистами, перевозящими сигареты, но также обвиняют в продолжающихся инцидентах режим Лукашенко, который, по их мнению, не препятствует использованию воздушного пространства для подобных действий.
Напоминаем, что литовская армия пополнила свой парк первыми вертолетами UH-60M Black Hawk из США, что заметно повышает оперативную мобильность и боевые возможности вооруженных сил страны.
Отметим, что Украина и Литва заключили меморандум о расширении сотрудничества в области защиты критической инфраструктуры, подписав документ представители госспецсвязи Украины и правительственного офиса Литвы.