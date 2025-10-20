ua en ru
Литва отримала нові вертольоти від США для посилення оборони

Литва, Понеділок 20 жовтня 2025 03:23
Литва отримала нові вертольоти від США для посилення оборони Ілюстративне фото: Литва отримала нові вертольоти від США для посилення оборони (pixabay)
Автор: Никончук Анастасія

Литовська армія отримала перші вертольоти UH-60M Black Hawk зі США, що значно посилює мобільність і оперативні можливості військ країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Литовських Збройних сил у мережі Facebook.

Литовські Збройні сили оголосили про надходження перших вертольотів UH-60M Black Hawk, замовлених у Сполучених Штатах.

Як зазначається в повідомленні на офіційній сторінці армії у Facebook, це перші "Чорні яструби" з литовською символікою - триколором і Хрестом Вітіса.

Історія закупівлі та підготовка

Постачання UH-60M Black Hawk було замовлено ще 2020 року. Минулого року на авіабазі Шяуляй було введено в експлуатацію ангар для зберігання, технічного обслуговування та утримання нових вертольотів.

Завдання та переваги

Як підкреслюють литовські військові, нові гелікоптери будуть використовуватися для тактичної мобільності та підтримки сухопутних військ, а також для швидкого реагування на загрози та надзвичайні ситуації.

UH-60M Black Hawk призначені для транспортування особового складу, евакуації поранених і надання оперативної допомоги, що значно розширює можливості Литви у сфері національної оборони.

Вертольоти також стануть важливим елементом інтеграції Литви в системи колективної оборони НАТО, забезпечуючи сумісність з озброєнням союзників і оперативну готовність до будь-яких викликів безпеки.

Нагадуємо, що Литва має намір зберігати чинні санкції проти Росії та Білорусі до повного відновлення територіальної цілісності України та відшкодування шкоди, заподіяної війною, заявила глава литовського уряду.

Зазначимо, що Литва продовжила термін дії тимчасового захисту для українських біженців ще на рік, встановивши нову дату закінчення на 4 березня 2027 року, щоб підтримати громадян, які залишили країну через війну.

