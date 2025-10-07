Україна та Литва працюватимуть над кіберзахистом критичної інфраструктури

Україна та Литва підписали меморандум щодо посилення співпраці у сфері захисту критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу спеціального зв’язку.

Документ було підписано головою служби держспецзв’язку та захисту інформації України Олександром Потієм та головним радником урядового офісу Литви Відмантасом Каладінскасом.

Меморандум передбачає обмін досвідом у сфері планування захисту критичної інфраструктури та проведення спільних семінарів і тренінгів для обміну найкращими практиками захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Також Литва підтримуватиме Україну у вдосконаленні законодавства щодо захисту критичної інфраструктури, зокрема через впровадження сучасних міжнародних стандартів і вимог Директиви ЄС 2022/2557 від 14 грудня 2022 року.

Сторони підкреслили важливість такої співпраці, особливо в умовах війни, та запевнили у підтримці у межах підписаного документа.