Україна та Литва працюватимуть над кіберзахистом критичної інфраструктури
Україна та Литва підписали меморандум щодо посилення співпраці у сфері захисту критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу спеціального зв’язку.
Документ було підписано головою служби держспецзв’язку та захисту інформації України Олександром Потієм та головним радником урядового офісу Литви Відмантасом Каладінскасом.
Меморандум передбачає обмін досвідом у сфері планування захисту критичної інфраструктури та проведення спільних семінарів і тренінгів для обміну найкращими практиками захисту об’єктів критичної інфраструктури.
Також Литва підтримуватиме Україну у вдосконаленні законодавства щодо захисту критичної інфраструктури, зокрема через впровадження сучасних міжнародних стандартів і вимог Директиви ЄС 2022/2557 від 14 грудня 2022 року.
Сторони підкреслили важливість такої співпраці, особливо в умовах війни, та запевнили у підтримці у межах підписаного документа.
Нагадаємо, у червні міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що українські держресурси щомісяця зазнають тисяч кібератак.
"Повірте, що така кількість атак, яка відбувається в кіберпросторі, вона неймовірна. У нас тисячі атак щомісяця. Держава досить гідно проходить цей шлях", - повідомив Федоров.