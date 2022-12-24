Нафта дорожчає другий тиждень через плани РФ скоротити видобуток у зв'язку з санкціями

Ціни на нафту в п'ятницю, 23 грудня, зросли приблизно на 3 долари за барель, продемонструвавши зростання другий тиждень поспіль після того, як Москва заявила, що може скоротити видобуток нафти у відповідь на обмеження цін G7 на російський експорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нафта марки Brent закрилася на рівні 83,92 долара, що на 3,6% більше, тоді як нафта марки West Texas Intermediate (WTI) закрилася на рівні 79,56 долара за барель, що на 2,7% більше. Обидва бенчмарки зафіксували найбільший тижневий приріст із жовтня.

Росія може скоротити видобуток нафти на 5-7% на початку 2023 року, оскільки він реагує на обмеження цін, повідомило віце-прем'єр РФ Олександр Новак.

Експорт балтійської нафти з Росії може впасти у грудні на 20% порівняно з попереднім місяцем після того, як Європейський Союз та країни G7 запровадили санкції та обмеження цін на російську нафту з 5 грудня.

Потенційне скорочення видобутку з Росії позначитися на цінах сказав Елі Тесфайє, старший ринковий стратег RJO Futures. "Якщо глобальний попит збережеться нинішніми темпами, це скорочення може вплинути, і ми можемо залишитися в діапазоні 80 доларів", - зазначив він.

Як попит на сиру нафту, так і видобуток можуть впасти протягом наступних кількох днів через сильний зимовий шторм, що обрушився каскадом на більшу частину Сполучених Штатів. Декілька найбільших нафтопереробних заводів США закрилися через сильний холод, а виробництво в Техасі та Північній Дакоті було зупинено.

Ф'ючерси на американський бензин та дизельне паливо із наднизьким вмістом сірки зросли більш ніж на 5% на тлі очікуваного скорочення обсягів переробки та зростання попиту на мазут.

Швейцарський банк UBS очікує, що наступного року ціни можуть піднятися вище 100 доларів за барель через скорочення видобутку в Росії та послаблення обмежень, пов'язаних із COVID у Китаї, сказав аналітик Джованні Стауново.

"Однак дорога до вищих цін залишиться тернистою", - додав він.