Загроза для безпеки. Служба зовнішньої розвідки закликала українців не їхати до Білорусі

Українцям нагадали, що в’їхати на територію Білорусі можна через інші країни, окрім України.

Служба зовнішньої розвідки зазначила, що існують ризики, які можуть загрожувати безпеці та життю громадян під час відвідування Білорусі, проте вони мають менший масштаб у порівнянні з РФ.

Розвідка попереджає, що після прибуття громадяни України будуть піддані фільтраційним заходам (опитування про мету приїзду, особисті дані, політичні погляди та ін.).

Особисті телефони українців вилучаються для більш поглибленого аналізу - їх підключають до спеціалізованого "криміналістичного софту" для того, щоб вилучити інформацію з Telegram, Signal, WhatsApp та інших месенджерів.

"Навіть видалені діалоги чи окремі повідомлення відновлюються. На цьому етапі є ризик бути затриманим, адже трактування отриманої інформації з телефона може бути непередбачуваним і нести за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі", - йдеться у заяві.

Також трапляються випадки депортації з країни чи звинувачення, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність за статтею про екстремізм. Громадяни України на території білорусі піддаються прискіпливій увазі з боку спеціальних служб та поліції.

"Пам’ятайте, що ухвалюючи рішення про поїздку на територію білорусі, ваші права можуть бути порушені у будь-який момент", - попереджає розвідка.

На території Білорусі діє Консульський відділ Посольства України в Республіці Білорусь, до якого можуть звернутися громадяни України за телефоном: +375 17 283 19 89.