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Угроза безопасности. Служба внешней разведки призвала украинцев не ехать в Беларусь

Фото: Служба внешней разведки призвала украинцев не ехать в Беларусь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Служба внешней разведки Украины призывает граждан не ехать в Беларусь. Украинцев предупредили о рисках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление разведслужбы.

Украинцам напомнили, что въехать на территорию Беларуси можно через другие страны, кроме Украины.

Служба внешней разведки отметила, что существуют риски, которые могут угрожать безопасности и жизни граждан во время посещения Беларуси, однако они имеют меньший масштаб по сравнению с РФ.

Разведка предупреждает, что по прибытии граждане Украины будут подвергнуты фильтрационным мероприятиям (опрос о целях приезда, личных данных, политических взглядах и др.).

Личные телефоны украинцев изымаются для более углубленного анализа - их подключают к специализированному "криминалистическому софту" для того, чтобы удалить информацию из Telegram, Signal, WhatsApp и других мессенджеров.

"Даже удаленные диалоги или отдельные сообщения возобновляются. На этом этапе есть риск быть задержанным, ведь трактовка полученной информации с телефона может быть непредсказуемой и нести за собой ответственность в виде лишения свободы", - говорится в заявлении.

Также бывают случаи депортации из страны или обвинения, которые влекут уголовную ответственность по статье об экстремизме. Граждане Украины на территории Беларуси подвергаются пристальному вниманию со стороны специальных служб и полиции.

"Помните, что, принимая решение о поездке на территорию Беларуси, ваши права могут быть нарушены в любой момент", - предупреждает разведка.

На территории Беларуси действует Консульский отдел Посольства Украины в Республике Беларусь, в который могут обратиться граждане Украины по телефону: +375 17 283 19 89.

 

Угрозы Беларуси

Напомним, на днях лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что якобы украинские дроны залетели на территории Беларуси и якобы часть из них была уничтожена.

При этом Лукашенко пригрозил "ответом" на провокации. После этого он приказал отправить в Гомельскую и Мозырскую области, граничащие с Украиной, военных, РСЗО "Полонез" и ракетные комплексы "Искандер".

Украинские пограничники подчеркивают, что ситуация на границе с Беларусью контролируется, а перемещение техники не фиксируется.

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