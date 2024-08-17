Загроза балістики. У Києві та частині областей України повітряна тривога

Удари РФ по Україні 17 серпня

Сьогодні російська армія атакувала Суми. Внаслідок атаки у місті спалахнула пожежа, яку станом на ранок загасили. Рятувальники повідомили, що горіли автомобілі, припарковані біля багатоповерхівки.

Через ворожий удар постраждали двоє осіб. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти вдарили по Сумах крилатою ракетою "Іскандер-К".

Крім того, в ніч на 17 серпня росіяни випустили по Україні 14 ударних дронів. Їх всіх вдалося знищити.

Вдень у Кривому Розі Дніпропетровської області лунали вибухи. У регіоні перед цим була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.

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