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Загроза балістики. У Києві та частині областей України повітряна тривога

Фото: повітряну тривогу оголосили у Києві та низці областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряна тривога у Києві та низці областей України була оголошена у суботу, 17 серпня. Українців попереджають про загрозу застосування ворогом балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу оголосили у Києві о 12:59. Також сирени завили у східних, центральних та частині північних областей України.

Українські військові попереджають про загрозу балістики з боку ворога.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Карта повітряних тривог станом на 13:05

 

Удари РФ по Україні 17 серпня

Сьогодні російська армія атакувала Суми. Внаслідок атаки у місті спалахнула пожежа, яку станом на ранок загасили. Рятувальники повідомили, що горіли автомобілі, припарковані біля багатоповерхівки.

Через ворожий удар постраждали двоє осіб. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти вдарили по Сумах крилатою ракетою "Іскандер-К".

Крім того, в ніч на 17 серпня росіяни випустили по Україні 14 ударних дронів. Їх всіх вдалося знищити.

Вдень у Кривому Розі Дніпропетровської області лунали вибухи. У регіоні перед цим була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.

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