У Кривому Розі пролунали вибухи

Вибухи у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пролунали у суботу, 17 серпня. У регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 12:29. Також "почервоніли" Полтавська, Харківська, Запорізька та Донецька області. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики зі сходу.

Як зазначають місцеві мешканці, у місті було чути кілька вибухів.

Нічна атака Росії

Вночі 17 серпня російські загарбники випустили по Україні 14 "Шахедів" з різних напрямків. Сили ППО знищили всі російські дрони. ППО працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.

Крім того, під ранок росіяни завдали удару крилатою ракетою "Іскандер-К" по місту Суми. Там спахнула пожежа, загорілися автомобілі, припарковані поблизу багатоповерхівка.

Пожежу у Сумах вже загасили. Вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила фасади сусідніх будинків. Внаслідок атаки двоє людей постраждали.

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