У Сумах загасили пожежу після ракетного удару: рятувальники показали наслідки
У Сумах загасили пожежу після ракетного удару ворога в ніч на 17 серпня. Рятувальники показали кадри наслідків обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Сумській області у Facebook.
Як зазначають у ДСНС, сьогодні вранці ворожа авіація завдала удару по місту Суми. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, вогонь охопив відразу 10 автомобілів, які знаходились на стоянці поряд з житловою багатоповерхівкою.
Фото: у Сумах загасили пожежу після обстрілу (t.me/dsns_telegram)
"Рятувальникам вдалось ліквідувати виявлені осередки горіння та не дозволити вогню поширитись на інші транспортні засоби", - йдеться у повідомленні.
Бійці ДСНС обстежили територію, де був удар. Також вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила фасади сусідніх будинків у Сумах.
Міністерство внутрішніх справ повідомило, що внаслідок атаки у Сумах постраждали двоє осіб. Раніше місцева влада повідомляла про одного постраждалого.
Атака Росії 17 серпня
В ніч на 17 серпня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Росіяни випустили 14 ударних дронів. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти завдали удару крилатою ракетою "Іскандер-К" по місту Суми.
Сили протиповітряної оборони знищили всі російські дрони. ППО працювала у шести областях - Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській.
Відомо, що під ранок армія РФ атакувала Суми. Було влучання по комунальному підприємству "Паркінг".
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