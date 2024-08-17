ua en ru
Сб, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Сумах загасили пожежу після ракетного удару: рятувальники показали наслідки

Суми, Субота 17 серпня 2024 09:27
UA EN RU
У Сумах загасили пожежу після ракетного удару: рятувальники показали наслідки Фото: у Сумах рятувальники загасили пожежу після обстрілу (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

У Сумах загасили пожежу після ракетного удару ворога в ніч на 17 серпня. Рятувальники показали кадри наслідків обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Сумській області у Facebook.

Як зазначають у ДСНС, сьогодні вранці ворожа авіація завдала удару по місту Суми. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, вогонь охопив відразу 10 автомобілів, які знаходились на стоянці поряд з житловою багатоповерхівкою.

Фото: у Сумах загасили пожежу після обстрілу (t.me/dsns_telegram)

"Рятувальникам вдалось ліквідувати виявлені осередки горіння та не дозволити вогню поширитись на інші транспортні засоби", - йдеться у повідомленні.

Бійці ДСНС обстежили територію, де був удар. Також вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила фасади сусідніх будинків у Сумах.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що внаслідок атаки у Сумах постраждали двоє осіб. Раніше місцева влада повідомляла про одного постраждалого.

Атака Росії 17 серпня

В ніч на 17 серпня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Росіяни випустили 14 ударних дронів. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти завдали удару крилатою ракетою "Іскандер-К" по місту Суми.

Сили протиповітряної оборони знищили всі російські дрони. ППО працювала у шести областях - Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській.

Відомо, що під ранок армія РФ атакувала Суми. Було влучання по комунальному підприємству "Паркінг".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область ДСНС Пожежа Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Окупанти просунулися під Часовим Яром, Торецьком та Покровськом: карти ISW
Окупанти просунулися під Часовим Яром, Торецьком та Покровськом: карти ISW
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку