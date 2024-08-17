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РФ випустила по Україні понад десяток дронів та ракету "Іскандер": результати роботи ППО

Україна , Субота 17 серпня 2024 08:49
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РФ випустила по Україні понад десяток дронів та ракету "Іскандер": результати роботи ППО Фото: сили ППО знищил всі ворожі безпілотники вночі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська в ніч на 17 серпня атакували Україну дронами-камікадзе та завдали ракетного удару. Протиповітряна оборона знищила всі ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

Цієї ночі російські окупанти завдали удару крилатою ракетою "Іскандер-К" по місту Суми. Пуск був з Воронезької області РФ.

Також загарбники випустили по Україні 14 ударних дронів типу "Шахед" з районів Приморсько-Ахтарська, Єйська, Курська у Росії.

Сили протиповітряної оборони знищили всі 14 "Шахедів". ППО працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.

Атаку відбивали мобільні вогневі групи, авіація, зенітні ракетні війська та засоби РЕБ Повітряних сил ЗСУ.

Що ще відомо про атаку ворога

Про пуски та рух російських дронів-камікадзе стало відомо ще з вечора 16 серпня. Повітряні сили повідомляли про рух "Шахедів" у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Черкаській та Донецькій областях.

Дрони збивали вночі та зранку. Так, у Києві зранку пролунали вибухи, у мережі повідомляли, що працює ППО.

Крім того, окупанти завдали удару по місту Суми. Внаслідок атаки виникли пожежі, були пошкоджені будинки та автомобілі. Відомо про влучання по комунальному підприємству "Паркінг".

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