РФ випустила по Україні понад десяток дронів та ракету "Іскандер": результати роботи ППО

Російські війська в ніч на 17 серпня атакували Україну дронами-камікадзе та завдали ракетного удару. Протиповітряна оборона знищила всі ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

Сили протиповітряної оборони знищили всі 14 "Шахедів". ППО працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.

Також загарбники випустили по Україні 14 ударних дронів типу "Шахед" з районів Приморсько-Ахтарська, Єйська, Курська у Росії.

Цієї ночі російські окупанти завдали удару крилатою ракетою "Іскандер-К" по місту Суми. Пуск був з Воронезької області РФ.

Що ще відомо про атаку ворога

Про пуски та рух російських дронів-камікадзе стало відомо ще з вечора 16 серпня. Повітряні сили повідомляли про рух "Шахедів" у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Черкаській та Донецькій областях.

Дрони збивали вночі та зранку. Так, у Києві зранку пролунали вибухи, у мережі повідомляли, що працює ППО.

Крім того, окупанти завдали удару по місту Суми. Внаслідок атаки виникли пожежі, були пошкоджені будинки та автомобілі. Відомо про влучання по комунальному підприємству "Паркінг".

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