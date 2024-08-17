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Угроза баллистики. В Киеве и части областей Украины воздушная тревога

Фото: воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушная тревога в Киеве и ряде областей Украины была объявлена в субботу, 17 августа. Украинцев предупреждают об угрозе применения врагом баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога была объявлена в Киеве в 12:59. Также сирены взвыли в восточных, центральных и части северных областей Украины.

Украинские военные предупреждают об угрозе баллистики со стороны рага.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - сообщили Воздушные силы ВСУ.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:05

 

Удары РФ по Украине 17 августа

Сегодня российская армия атаковала Сумы. В результате атаки в городе вспыхнул пожар, который по состоянию на утро потушили. Спасатели сообщили, что горели автомобили, припаркованные у многоэтажки.

Из-за вражеского удара пострадали два человека. Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты ударили по Сумам крылатой ракетой "Искандер-К".

Кроме того, в ночь на 17 августа россияне выпустили по Украине 14 ударных дронов. Их всех удалось уничтожить.

Днем в Кривом Роге Днепропетровской области раздавались взрывы. В регионе перед этим была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

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