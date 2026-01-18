Загроза атак по підстанціях АЕС: експерт пояснив наслідки та терміни відновлення

Ракетні удари по підстанціях українських АЕС можуть призвести до зниження генерації електроенергії на декілька днів і в після покращення погоди ситуація з енергопостачанням суттєво не покращиться.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.
"Суттєве покращення в такому разі очікую з початку березня, коли буде тепліше й запрацюють сонячні електростанції більш потужно", - зазначив Омельченко.
Експерт вважає, що в разі пошкоджень підстанцій на АЕС генерація з них може зменшитися на 2 -10 днів через мережеві обмеження. Строк відновлювальних робіт буде залежати від влучності попадань та обсягів руйнувань об’єктів.
Ще одним ризиком він вважає серйозні аварії реакторів внаслідок миттєвої зміни режимів роботи.
Разом з цим, експерт підкреслив, що росіяни вже здійснювали подібні атаки у липні 2024 року.
Омельченко також зауважив що рівень захисту трансформаторів другого інженерного рівня на АЕС достатньо надійний і має 98 % ефективності.
Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Росія розглядає можливість ударів по українських АЕС, прагнучи змусити Київ підписати капітуляційні умови для завершення війни. У планах Кремля - повністю залишити Україну без світла та тепла.
Україна вже поділилася розвідувальною інформацією з партнерами, попереджаючи про потенційно катастрофічні наслідки цих атак.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав МАГАТЕ та провідні держави світу, які цінують ядерну безпеку, висловити чіткі попередження Москві, щоб змусити її відмовитися від таких безрозсудних планів.