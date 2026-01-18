Загроза атак по підстанціях АЕС: експерт пояснив наслідки та терміни відновлення

"Суттєве покращення в такому разі очікую з початку березня, коли буде тепліше й запрацюють сонячні електростанції більш потужно", - зазначив Омельченко.

Експерт вважає, що в разі пошкоджень підстанцій на АЕС генерація з них може зменшитися на 2 -10 днів через мережеві обмеження. Строк відновлювальних робіт буде залежати від влучності попадань та обсягів руйнувань об’єктів.

Ще одним ризиком він вважає серйозні аварії реакторів внаслідок миттєвої зміни режимів роботи.

Разом з цим, експерт підкреслив, що росіяни вже здійснювали подібні атаки у липні 2024 року.

Омельченко також зауважив що рівень захисту трансформаторів другого інженерного рівня на АЕС достатньо надійний і має 98 % ефективності.