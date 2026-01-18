Угроза атак по подстанциям АЭС: эксперт объяснил последствия и сроки восстановления

Ракетные удары по подстанциям украинских АЭС могут привести к снижению генерации электроэнергии на несколько дней и в после улучшения погоды ситуация с энергоснабжением существенно не улучшится.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.
"Существенное улучшение в таком случае ожидаю с начала марта, когда будет теплее и заработают солнечные электростанции более мощно", - отметил Омельченко.
Эксперт считает, что в случае повреждений подстанций на АЭС генерация с них может уменьшиться на 2 -10 дней из-за сетевых ограничений. Срок восстановительных работ будет зависеть от точности попаданий и объемов разрушений объектов.
Еще одним риском он считает серьезные аварии реакторов вследствие мгновенного изменения режимов работы.
Вместе с этим, эксперт подчеркнул, что россияне уже осуществляли подобные атаки в июле 2024 года.
Омельченко также отметил, что уровень защиты трансформаторов второго инженерного уровня на АЭС достаточно надежный и имеет 98% эффективности.
Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия рассматривает возможность ударов по украинским АЭС, стремясь заставить Киев подписать капитуляционные условия для завершения войны. В планах Кремля - полностью оставить Украину без света и тепла.
Украина уже поделилась разведывательной информацией с партнерами, предупреждая о потенциально катастрофических последствиях этих атак.
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал МАГАТЭ и ведущие государства мира, которые ценят ядерную безопасность, выразить четкие предупреждения Москве, чтобы заставить ее отказаться от таких безрассудных планов.