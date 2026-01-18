Угроза атак по подстанциям АЭС: эксперт объяснил последствия и сроки восстановления

"Существенное улучшение в таком случае ожидаю с начала марта, когда будет теплее и заработают солнечные электростанции более мощно", - отметил Омельченко.

Эксперт считает, что в случае повреждений подстанций на АЭС генерация с них может уменьшиться на 2 -10 дней из-за сетевых ограничений. Срок восстановительных работ будет зависеть от точности попаданий и объемов разрушений объектов.

Еще одним риском он считает серьезные аварии реакторов вследствие мгновенного изменения режимов работы.

Вместе с этим, эксперт подчеркнул, что россияне уже осуществляли подобные атаки в июле 2024 года.

Омельченко также отметил, что уровень защиты трансформаторов второго инженерного уровня на АЭС достаточно надежный и имеет 98% эффективности.