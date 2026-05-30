Загроза актуальна: Зеленський закликав реагувати на тривоги цієї доби

20:20 30.05.2026 Сб
2 хв
Що сказав президент про можливу чергову атаку РФ?
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент Володимир Зеленський закликав українців цієї доби реагувати на тривоги та бути уважними до будь-якої загрози. За його словами, інформація про загрозу обстрілу залишається актуальною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.

Як готуються удари по Україні та чи можна "осліпити" РФ: пояснення експерта

Зеленський зазначив, що партнери України говорили з РФ щодо теми масованої атаки. Однак віри у те, що хтось в Москві одумається - немає.

"Важливо і цієї доби бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги. Інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною. Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього. Віри у те, що хтось там, в Москві, одумається, немає. Обовʼязково бережіть життя - реагуйте на небезпеки", - сказав президент.

Він зазначив, що сили ППО, мобільні вогневі групи та бойова авіація України перебувають в готовності "настільки, наскільки це можливо, враховуючи постачання".

Також президент поінформував, що Україна збиває понад 90% "Шахедів", а щодо ракет - Київ працює над цим з партнерами.

"Відсоток збиття "Шахедів" нашими воїнами стабільно вище 90 - це 90-93%. По крилатих ракетах та балістиці: з усіма партнерами ми працюємо, щоб були нові внески в програму PURL, ми шукаємо інші способи отримувати ракети. Я дякую всім, хто допомагає", - резюмував він.

Що ще відомо

Нагадаємо, що останній масований комбінований удар по Україні відбувся 24 травня. Головною ціллю ворога став Київ, після чого в Росії заявили, що мають намір регулярно завдавати ударів по столиці.

Вчора президент Володимир Зеленський попередив, що Росія знову може готувати масований удар по нашій країні. За його словами, на це вказують дані розвідки.

Пізніше того ж дня в Міноборони України також закликали людей не ігнорувати сигнали тривоги протягом 30-31 травня. Особливо бути уважними закликали мешканців Києва. Тут ще важливо додати, що 31 березня в столиці традиційно відзначається День міста.

