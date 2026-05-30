Загроза актуальна: Зеленський закликав реагувати на тривоги цієї доби

Зеленський зазначив, що партнери України говорили з РФ щодо теми масованої атаки. Однак віри у те, що хтось в Москві одумається - немає.

"Важливо і цієї доби бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги. Інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною. Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього. Віри у те, що хтось там, в Москві, одумається, немає. Обовʼязково бережіть життя - реагуйте на небезпеки", - сказав президент.

Він зазначив, що сили ППО, мобільні вогневі групи та бойова авіація України перебувають в готовності "настільки, наскільки це можливо, враховуючи постачання".

Також президент поінформував, що Україна збиває понад 90% "Шахедів", а щодо ракет - Київ працює над цим з партнерами.

"Відсоток збиття "Шахедів" нашими воїнами стабільно вище 90 - це 90-93%. По крилатих ракетах та балістиці: з усіма партнерами ми працюємо, щоб були нові внески в програму PURL, ми шукаємо інші способи отримувати ракети. Я дякую всім, хто допомагає", - резюмував він.