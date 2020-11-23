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В Загребе начали массовое тестирование жителей на COVID-19

Загреб, Понедельник 23 ноября 2020 16:15
В Загребе начали массовое тестирование жителей на COVID-19
Фото: проведение теста на коронавирус (freepik)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 23 ноября, в столице Хорватии Загребе начали проводить бесплатное массовое тестирование граждан на коронавирус. Тестирование будет проходить в 12 пунктах по всей столице.

Об этом сообщает Croatia Week.

По словам мэра Загреба Милана Бандича, для начала в городе проведут 60 тысяч тестов, и в зависимости от дальнейшей заинтересованности граждан это число будет увеличиваться.

Он также добавил, что основными целями массового тестирования являются защита населения и быстрое выявление распространения коронавируса.

Напомним, в конце октября в Хорватии усилили карантинные ограничения. Правительство запретило продажу алкогольных напитков ночью, а также ограничило количество людей на массовых мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в Польше рассматривают возможность проведения массового тестирования на коронавирус.

Кроме того, в Словакии массовое тестирование на коронавирус началось 31 октября. На коронавирус проверяли все население, старше 10 лет. В стране проживает около 5,5 миллиона граждан.

Добавим, что в Украине не смогут провести всеобщее тестирование по примеру Словакии. Причиной является тот факт, что Украина по своему населению значительно больше Словакии.

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