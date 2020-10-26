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В Хорватии усилили карантин из-за коронавируса

Загреб, Понедельник 26 октября 2020 14:35
В Хорватии усилили карантин из-за коронавируса
Фото: девушка в маске (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

В Хорватии вступили в силу новые ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Они будут действовать в течение следующих 14 дней.

Об этом сообщает Croatian Week.

С сегодняшнего дня в стране запрещены все публичные собрания с участием более 50 человек. На свадьбах, а также на похоронах могут присутствовать до 30 человек, а на частных собраниях - не более 15 человек.

Также правительство запретило продажу алкоголя с 00:00 до 6:00.

Кроме того, все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.

При этом ношение масок становится обязательным на улице, когда невозможно соблюдать дистанцию.

Также рекомендуется работа из дома.

За последние 14 дней в Хорватии показатель инфицированных составил 391 на 100 тысяч населения.

Напомним, Хорватия попала в "красную зону" по распространению коронавируса.

Кроме того, в октябре столицы Украины и Хорватии соединит регулярный авиарейс авиакомпании Windrose.

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