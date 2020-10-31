ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Словакии запустили процесс тестирования всего населения на COVID-19

Словакия , Суббота 31 октября 2020 14:42
В Словакии запустили процесс тестирования всего населения на COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В субботу, 31 октября, в Словакии началось общенациональное тестирование населения на COVID-19. Люди с самого утра выстроились в длинные очереди.

Об этом сообщает издание Aktuality.

Люди проходят быстрое тестирование на антиген, результаты которого сообщают в запечатанном конверте в течение 15-30 минут. Тесты на антиген дают быстрые результаты, но не считаются столь надежными, как ПЦР-тест.

Правительство хочет проверить на коронавирус всех, кто старше 10 лет. Если человек получит положительный результат теста, он должен самоизолироваться на 10 дней. Тот, кто отказывается сдать тест, тоже должен самоизолироваться, а за нарушение карантина грозит штраф.

Кроме того, человек с отрицательным результатом теста освобождается от комендантского часа, который будет введен с понедельника.

Население Словакии составляет около 5,5 млн человек. Словакия является первой страной такого размера, которая проводит общенациональное тестирование.

Места, где можно сдать анализ, начали работать в 7 утра и закроются в 22 вечера. В городах с самого утра начали формироваться пробки и очереди желающих сдать тест, что можно будет сделать в рамках первого этапа тестирования также и в воскресенье, 1 ноября.

Напомним, в Словакии с 24 октября по 1 ноября на фоне пандемии коронавируса COVID-19 был введен комендантский час.

Также сообщалось, что в Словакии можно будет передвигаться только с отрицательным тестом на COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире СловакияКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь