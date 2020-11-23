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У Загребі почали масове тестування жителів на COVID-19

Загреб, Понеділок 23 листопада 2020 16:15
У Загребі почали масове тестування жителів на COVID-19
Фото: проведення тесту на коронавірус (freepik)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 23 листопада, в столиці Хорватії Загребі почали проводити безкоштовне масове тестування громадян на коронавірус. Тестування буде проходити у 12 пунктах по всій столиці.

Про це повідомляє Croatia Week.

За словами мера Загреба Мілана Бандича, для початку в місті проведуть 60 тисяч тестів, і в залежності від подальшої зацікавленості громадян це число буде збільшуватися.

Він також додав, що основними цілями масового тестування є захист населення та швидке виявлення поширення коронавірусу.

Нагадаємо, в кінці жовтня у Хорватії посилили карантинні обмеження. Уряд заборонило продаж алкогольних напоїв вночі, а також обмежило кількість людей на масових заходах.

Раніше повідомлялося, що у Польщі розглядають можливість проведення масового тестування на коронавірус.

Крім того, у Словаччині масове тестування на коронавірус розпочалося 31 жовтня. На коронавірус перевіряли все населення, старше 10 років. У країні проживає близько 5,5 мільйона громадян.

Додамо, що в Україні не зможуть провести загальне тестування за прикладом Словаччини. Причиною є той факт, що Україна за своїм населенню значно більше Словаччини.

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