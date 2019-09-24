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Загороднюк рассказал о переговорах с РФ о возвращении Украине захваченных кораблей

Новости » Политика    24.09.2019 - 10:36
Загороднюк рассказал о переговорах с РФ о возвращении Украине захваченных кораблей
Фото: Андрей Загороднюк (УНИАН)

Загороднюк рассказал, что пока рано говорить, будут ли украинские корабли возвращены

Министр обороны Андрей Загороднюк рассказал, что с Россией ведутся переговоры о возвращении захваченных в Керченском проливе украинских военных картеров. Об этом он рассказал в интервью "BBC News Украина".

Загороднюк заявил, что "технически" переговоры с РФ по данному поводу ведутся, но пока рано говорить, будут ли украинские корабли возвращены.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Российская Федерация и Украина в рамках контактов не поднимали вопрос возвращения захваченных в Керченском проливе кораблей.

Также отметим, что адвокат украинских моряков Николай Полозов заявлял, что Россия готовится вернуть Украине захваченные корабли. По его словам, для России важно выполнить решение международного трибунала, поэтому корабли вернут Украине.

"По факту, если они вернули моряков и вернули корабли, то решение трибунала ООН будет исполнено в этой части. В настоящий момент, я думаю, что как раз идут процедуры. Да, я надеюсь на это, потому что российским властям, чтобы они не заявляли, решение трибунала важно выполнить", - рассказал Полозов.

РБК-Украина писало, что 7 сентября в Украину, в рамках обмена пленными, вернулись 24 украинских военнопленных моряков.

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