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Россия готовится вернуть Украине захваченные корабли, - адвокат

Новости » Общество    07.09.2019 - 16:45
Россия готовится вернуть Украине захваченные корабли, - адвокат
Фото: Николай Полозов (УНИАН)

Адвокат считает, что для РФ важно выполнить решение международного трибунала, поэтому корабли вернут Украине

В настоящее время идут процедуры по возвращению Украине захваченных РФ в ноябре 2018 года в Керченском проливе кораблей. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат украинских моряков Николай Полозов.

"Для России было крайне важно продемонстрировать сохранение лица и свой тезис о том, что юрисдикция трибунала на них не распространяется. Если бы освободили только моряков, это (выглядело бы, - ред.) как - ну все - исполнили решение трибунала, а тут вроде как большой обмен. Они этим прикрываются",- пояснил Полозов.

По его словам, для России важно выполнить решение международного трибунала, поэтому корабли вернут Украине.

"По факту, если они вернули моряков и вернули корабли, то решение трибунала ООН будет исполнено в этой части. В настоящий момент, я думаю, что как раз идут процедуры. Да, я надеюсь на это, потому что российским властям, чтобы они не заявляли, решение трибунала важно выполнить", - рассказал Полозов.

Напомним, РБК-Украина ранне опубликовало список украинцев, которые вернулись в Украину. Так, с российского плена были освобождены 24 украинских моряка и 11 политзаключенных. В частности, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Эдем Бекиров, Владимир Балух и другие.

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