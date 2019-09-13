Песков: вопрос передачи кораблей Украине не поднимался

Фото: Дмитрий Песков (УНИАН)

В Кремле не готовы комментировать возврат украинских кораблей

Российская Федерация и Украина в рамках контактов не поднимали вопрос возвращения захваченных в Керченском проливе кораблей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, на двусторонних переговорах по обмену пленными вопрос о передаче украинских кораблей не затрагивался.

"Не готов сейчас обсуждать эту тему, по всей видимости, в рамках тех контактов, которые имеют место между Москвой и Киевом этот вопрос должен быть поднят. Когда он будет поднят, он будет рассмотрен", - добавил Песков.

Напомним, вчера на пресс-конференции в Киеве командир моряков Денис Гриценко объяснил решение не стрелять при захвате кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

"Это очень нештатная ситуация. Решения приходилось принимать там, на месте, и я принял такое решение", - отметил Гриценко и добавил, что моряки шли через пролив, не готовясь к возможному применению оружия.

На прошлой неделе адвокат украинских моряков Николай Полозов заявлял, что Россия готовится вернуть Украине захваченные корабли.